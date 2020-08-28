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Возвращающимся из Турции россиянам раскрыли способы избежать проблем на границе 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Россиянам объяснили, как избежать проблем после Турции
Фото: Globallookpress.com
Российским туристам, которые возвращаются домой из отпуска в Турции, раскрыли способы избежать проблем при пересечении границы. Список рекомендаций опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Так, по информации генерального консульства России в Анталье, в последнее время отечественных путешественников стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля в связи с обнаружением в их багаже запрещенных предметов.
Среди них, в частности, могли быть вещи, которые имеют культурно-историческую, археологическую, а также этнографическую ценность. Чтобы обезопасить отдыхающих от возникновения подобных проблем, диппредставительство России посоветовало россиянам воздержаться от приобретения предметов старины в неспециализированных магазинах, у которых отсутствует лицензия.

«При этом следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж», — пояснили в консульстве.

Кроме того, туристам порекомендовали всегда требовать и сохранять товарные чеки на приобретенные вещи, а также придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей и не забирать ничего на память.
Тем же, кто намеревался приобрести какие-то артефакты или произведения искусства, посоветовали заранее узнать правила их вывоза.
«При этом следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж», — отмечается в сообщении генерального консульства России в Анталье.
В августе российская туристка, в числе первых отдохнувшая в Турции после возобновления авиасообщения, рассказала о новых запретах на местных курортах, введенных на фоне пандемии коронавируса. По ее словам, некоторые туристические сервисы, к примеру в Бодруме, в настоящее время недоступны из-за ограничений.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания, Турция и Танзания.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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