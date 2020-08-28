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Самые неочевидные маршруты для автопутешествия по России 

Мира Маркина 5 часов назад
Неочевидные маршруты для автопутешествия по России
Фото: depositphotos.com
Путешествие на собственном авто — пожалуй, лучший способ провести отпуск в период пандемии COVID-19. Передвигаться на личном автомобиле куда безопаснее, чем на поезде или самолете. К тому же у вас есть возможность попасть в места, в которые не могут добраться другие туристы.
Специально для тех, кто решил отправиться в отпуск на машине, "Рамблер" подобрал несколько неочевидных, но беспроигрышных маршрутов.

Карелия

Чтобы доехать из Москвы до Санкт-Петербурга вам понадобится около семи часов. Затем придется проехать девять часов до Белозерска, а после семь часов до Петрозаводска. Но это однозначно стоит того: Карелия считается одним из самых живописных регионов России. Посвятите несколько дней осмотру Петрозаводска, исследуйте остров Кижи, а затем отправляйтесь в горный парк "Рускеала", что в бывшем мраморном карьере. Ночь провести можно в городе Сортовала, который находится неподалеку от парка.

Поволжье

Поезжайте из Москвы во Владимир, затем в Нижний Новгород, далее — в Казань, Ульяновск и Самару. На обратном пути можете также посетить Пензу и Рязань.
Лучше всего остановиться в каждом городе на день, но если такой возможности нет, уделите внимание хотя бы Нижнему Новгороду и Казани — в этих городах определенно есть, на что посмотреть. По пути также можно сделать остановки в Коврове и в Чебоксарах. Переезды между городами займут от 3 до 5 часов.

Купеческое кольцо

Порой для того, чтобы хорошо отдохнуть, необязательно уезжать на другой конец страны. Отправляйтесь из Москвы в Боровск, после — в Калугу и там же остановитесь на ночевку. На утро поезжайте в Перемышль и Козельск, а затем отправляйтесь в сторону Ясной Поляны и завершите путешествие в Туле.
Один из главных плюсов данного маршрута — короткие переезды между пунктами назначения и хорошие дороги. Посетить все вышеперечисленное можно за одни выходные, но лучше все же растянуть путешествие хотя бы на пять дней. К примеру, в Ясной Поляне у вас будет возможность посетить имение Льва Толстого и попробовать знаменитый "Анковский" пирог.
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Новости путешествий , Лев Толстой
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