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Названы самые желанные страны для путешествий 

Lenta.ru 1 час назад
Названы самые желанные страны для путешествий
Фото: Lenta.ru
Самой желанной страной для путешествий после пандемии коронавируса оказалась Япония. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком развития Японии и Japan Travel Bureau (JTB) среди туристов из 12 стран. Результаты исследования публикуются на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Так, согласно данным аналитиков, 82 процента путешественников признались, что планируют отправиться за границу, как только пандемия закончится. При этом 46 процентов респондентов мечтают совершить поездку именно в Японию, 22 процента — в Южную Корею, а 17 процентов — в Тайвань.
Большинство из тех, кто выбрал Японию, признались, что причиной тому стали культурно-исторические достопримечательности страны, которые они мечтают увидеть. Другими мотивирующими факторами стали местная гастрономия — ее выделили 43 процента участников опроса, и чистота в стране (36 процентов голосов).
В опросе приняли участие более шести тысяч респондентов из Великобритании, США, Франции, Австралии, Тайваня, Гонконга, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда, Сингапура и КНР.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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