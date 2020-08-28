Акция кешбэка за туры по России может пройти вновь

Плюс акции в том, что она дает возможность открыть новые направления, которые ранее не были известны туристам и сделать путешествия доступнее. Однозначно будем приветствовать продолжение таких акций", — сказал он. Программа позволяет оказать поддержку туроператорам в непростое время, добавил он.

"Срок действия программы должен быть не менее месяца. Можно повторять программу два раза в год, в межсезонье. Это может быть октябрь и март", — предложил в беседе с "РГ" генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Он отметил, что программа кешбэка — грандиозная задумка, довольно революционная для российского туристического рынка. Со стороны клиентов отмечен огромный интерес. "Безусловно, есть вопросы технической реализации, что вполне нормально для пилотного проекта. Например, клиентам сложно разобраться, куда нужно перейти по ссылкам. К тому же довольно короткий срок программы. Одной недели все же маловато", — сказал эксперт.

По его мнению, программу стоит продолжать, доработав технические моменты, сделав более понятными для клиентов интерфейсы сайтов. Можно также попробовать расширить программы за счет других платформ, не ограничивать только одной системой "Мир", заметил Демура.

Как сообщила пресс-служба Ростуризма, утром 28 августа был зафиксирован самый заметный всплеск трафика веб-ресурса мирпутешествий.рф за все время программы. "Сайт обновил прежний абсолютный максимум по запросам, зарегистрированный в первый день программы, на 20%", — отметили в ведомстве. Интерес к программе также подтверждают данные о приобретенных турах от платежной системы МИР. На 10 утра 28 августа всего по программе было приобретено туров и размещений в отелях уже на 1,1 млрд рублей, отметили в Ростуризме

Акция кешбэка за туры по России стартовала 21 августа и завершится 29 августа. По условиям акции россияне получают от пяти до 15 тысяч рублей обратно в случае приобретения тура по России или бронирования отеля в период проведения акции. Тур должен быть оплачен по карте "Мир" и может быть приобретен на срок до 20 декабря этого года.