Россияне составили список нелепых мер защиты на отдыхе

Так как многие сейчас находятся в отпусках, россияне решили составить список самых нелепых мер защиты от коронавируса, которые предпринимают владельцы отелей. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Так, согласно информации аналитиков, большинство путешественников (19,6 процента) считают, что отмена шведского стола только поспособствовала скоплению людей в зонах выдачи еды.

Кроме того, многим туристам (17,6 процента) не понравилось решение заселять в один номер только супругов, поскольку это правило не учитывало других родственников.

Но больше всего отдыхающие были недовольны (13,7 процента) запретом на кондиционеры в местах общего пользования.

Еще в список самых нелепых мер вошли: запрет на использование одноразовой посуды, необходимость заселения в санатории только со справками об отсутствии COVID-19, закрытие саун и обслуживание постояльцев исключительно в перчатках.