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Россияне массово провели отпуск в трех городах 

Lenta.ru 4 часа назад
Россияне массово провели отпуск в трех городах
Фото: Lenta.ru
Российские туристы текущим летом во время пандемии коронавируса массово отправлялись в отпуск по нескольким маршрутам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
В частности, речь идет о трех российских городах — лидирующие позиции в числе популярных авиа— и железнодорожных направлений заняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи: спрос на билеты на самолет по указанным направлениям вырос на 15, 25 и 40 процентов соответственно.
Кроме того, в числе популярных авиамаршрутов среди отечественных отдыхающих оказались Симферополь (средняя цена билета — 6700 рублей), Краснодар (4900), Минеральные Воды (4200), Махачкала (4800), Уфа (5200), Екатеринбург (5300) и Ростов-на-Дону (5000), а железнодорожных направлений — Краснодар (1500), Нижний Новгород (2200), Ростов-на-Дону (2200), Екатеринбург (2600), Тюмень (2500), Казань (2800) и Хабаровск (2400).
При этом на фоне вспышки COVID-19 и введенных из-за нее ограничений наиболее востребованными зарубежными направлениями оказались Турция, Молдавия, Армения, Германия, США, Черногория, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан и Великобритания — билеты по закрытым направлениям, вероятно, бронировали те граждане, которые имели возможность выехать за границу по работе, на учебу, для лечения или ухода за родственниками.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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