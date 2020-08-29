Молдавия откроет свои границы для россиян

Молдавия с первого сентября снимает запрет на въезд для граждан ряда стран, в том числе и для россиян. Об этом рассказала пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки. Ранее в Молдавии, в рамках борьбы с распространением коронавируса, четырежды продлевали режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.

"Молдавские эпидемиологи намерены каждые 14 дней обновлять «красный список» стран, в которых ситуация с заболеваемостью по-прежнему остается сложной. В нем сейчас фигурируют Румыния, Украина, Армения, Израиль, Казахстан и ряд других государств. Публиковать новый перечень будут по пятницам, а вступать в силу он будет с понедельника следующей недели", — со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавируса в середине марта Молдавия закрыла свои границы, приостановив международное сообщение со всеми странами. По официальным данным, в республике вирусом SARS-CoV-2 заразились 35 тысяч 904 человека (около 1% населения). На прошлой неделе власти Молдавии обратились к Москве с намерением приобрести первую партию российской вакцины от COVID-19.