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Молдавия с первого сентября откроет свои границы для россиян 

Российская Газета и ещё 19 11 часов назад
Молдавия откроет свои границы для россиян
Фото: Российская Газета
Молдавия с первого сентября снимает запрет на въезд для граждан ряда стран, в том числе и для россиян. Об этом рассказала пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки. Ранее в Молдавии, в рамках борьбы с распространением коронавируса, четырежды продлевали режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.
"Молдавские эпидемиологи намерены каждые 14 дней обновлять «красный список» стран, в которых ситуация с заболеваемостью по-прежнему остается сложной. В нем сейчас фигурируют Румыния, Украина, Армения, Израиль, Казахстан и ряд других государств. Публиковать новый перечень будут по пятницам, а вступать в силу он будет с понедельника следующей недели", — со ссылкой на источник пишет ТАСС.
Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавируса в середине марта Молдавия закрыла свои границы, приостановив международное сообщение со всеми странами. По официальным данным, в республике вирусом SARS-CoV-2 заразились 35 тысяч 904 человека (около 1% населения). На прошлой неделе власти Молдавии обратились к Москве с намерением приобрести первую партию российской вакцины от COVID-19.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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