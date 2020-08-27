Описана реальная ситуация на Черноморских курортах

Российская журналистка отдохнула на Черном море во время пандемии коронавируса и раскрыла реальную ситуацию на отечественных курортах. Об этом пишет «Российская газета».

По словам автора материала, пляжи Анапы были переполнены отдыхающими, и никто из них не использовал средства индивидуальной защиты, однако некоторые предпринимали попытки соблюдать социальную дистанцию.

«Те, кто лег загорать на песке, были на расстоянии как минимум одного покрывала от соседней группы», — описала она.

При этом в одной из местных столовых, к примеру, столики располагались на удалении друг от друга, посуда была одноразовой, а общение с персоналом было сведено к минимуму.