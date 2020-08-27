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Отдохнувшим в Абхазии разъяснили правила возвращения 

Lenta.ru 3 часа назад
Отдохнувшим в Абхазии разъяснили правила возвращения
Фото: Lenta.ru
Российским туристам, которые отправились в Абхазию после открытия наземной границы, разъяснили правила возвращения на родину. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо Роспотребнадзора, составленное по запросу АТОР.
Так, согласно тексту письма, побывавшим в Абхазии россиянам не придется в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус в течение 72 часов по приезде домой, также им не нужно загружать тест в форму на портале Госуслуг.
Как сообщают эксперты, ранее было непонятно, требуется ли россиянам проходить ПЦР-тест, поскольку Россия и Абхазия с 1 августа восстановили пешее и автомобильное транспортное сообщение, но не воздушное.
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