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Журналист заболел коронавирусом в Геленджике и рассказал о своих симптомах 

Стелла Шмель 54 минуты назад
Журналист поведал, как переболел COVID на курорте РФ
Фото: depositphotos.com
Журналист Znak.com Игорь Пушкарев уехал на отдых с семьей в Геленджик и рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией.
Все это он подробно описал в своей авторской колонке.
Как рассказал Пушкарев, после того, как он отметил ухудшение самочувствия, поднялась температура до 38,7 градусов и держалась на протяжении нескольких дней. Затем он все же решил обратиться к доктору.

"Понимание, что речь идет не об обычной простуде, появилось после того, как я, пытаясь подняться с постели, не смог вздохнуть и повалился в полуобмороке обратно",

— описал свое состояние журналист.
Приехавшая "скорая" констатировала начальную стадию бронхита и выписала лекарство. Но здоровье лишь ухудшалось, Пушкарев вообще перестать вставать на ноги, поэтому семья вызвала поселкового фельдшера, который выписал направление на флюорографию. Спустя неделю после проявления первых симптомов у журналиста констатировали пневмонию, а врач настоял на госпитализации.
Затем тесты подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Пушкарев отметил, что был не единственный с таким диагнозом, а пациенты с положительным тестом на ковид находились и в мужских, и в женских палатах.
По приезду домой вся семья Пушкарева сдала тесты на антитела. Результаты подтвердили теорию журналиста о том, что коронавирусом переболели и его родные.
Ранее "Рамблер" писал, что толпа вышвырнула туриста из лодки из-за страха перед коронавирусом.
Рамблер
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Новости путешествий , Игорь Пушкарев
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