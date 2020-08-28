Россияне назвали самые нелепые меры защиты на отдыхе

Российские туристы, которые успели отдохнуть во время пандемии, рассказали о самых нелепых мерах защиты от коронавируса, применяемые владельцами отелей. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации аналитиков, большинство путешественников (19,6 процента) считают, что отмена шведского стола только поспособствовала скоплению людей в зонах выдачи еды.

Кроме того, многим туристам (17,6 процента) не понравилось решение заселять в один номер только супругов, поскольку данное правило не учитывало других родственников.

Но больше всего отдыхающие были недовольны (13,7 процента) запретом на кондиционеры в местах общего пользования.