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Журналист поведал, как переболел COVID на курорте РФ 

Lenta.ru 2 часа назад
Журналист поведал, как переболел COVID на курорте РФ
Фото: depositphotos.com
Журналист Znak.com Игорь Пушкарев заявил, что переболел коронавирусом в тяжелой форме, когда уехал в Геленджик на отдых с семьей. В авторской колонке он рассказал, что после заражения оказался в больнице и что врачи первоначально поставили ему неправильный диагноз.
По словам Пушкарева, ухудшение самочувствия он заметил в ночь с 22 на 23 июля. Температура поднялась до 38,7 градуса и продолжала держаться несколько дней. Утром 26 июля он обратился к врачу.

«Понимание, что речь идет не об обычной простуде, появилось после того, как я, пытаясь подняться с постели, не смог вздохнуть и повалился в полуобмороке обратно», — пояснил журналист.

Скорая помощь сообщила ему, что у него начальная стадия бронхита и выписала лекарство. Однако здоровье Пушкарева только ухудшалось, он перестал вставать на ноги. Семья вызвала поселкового фельдшера, который выписал направление на флюорографию в поликлинику города. 30 июля журналист прошел обследование, по которому стало понятно, что у него пневмония.
Терапевт поликлиники Геленджика убедил руководство в необходимости госпитализации Пушкарева. Дальнейшие тесты подтвердили, что у него коронавирус. После этого в лечебный курс ввели ряд нужных препаратов.
Он подчеркнул, что был в больнице далеко не единственный с таким подтвержденным диагнозом. Больные были как в мужских, так и в женских палатах. Вернувшись домой журналист вместе с женой и детьми сдал тест на антитела, который подтвердил, что коронавирусом переболел не только он, но и другие члены семьи.
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Новости путешествий , Игорь Пушкарев
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