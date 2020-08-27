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Оголившая ягодицы на улицах Сочи туристка попала на видео и возмутила местных 

Lenta.ru 2 часа назад
Жители курортного города Сочи сняли на видео туристку, которая прошлась по улицам с оголенными ягодицами, и возмутились ее поведению. Ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи видно, как неизвестная девушка идет по пешеходному переходу в одной футболке и кроссовках, при этом неся в руках шорты. «А, и так сойдет!» — произносит автор видео за кадром.
Местные сочинцы были недовольны увиденным и раскритиковали отдыхающую.

«Гражданочка могла бы и парео хотя бы надеть. Если туристы везут деньги — это не значит, что за деньги делаю, что хочу. Приличие иметь надо и уважение к людям», — написала одна читательница паблика.

«Если честно, господа и дамы, Сочи все-таки одна из кавказских столиц, и с местным менталитетом тоже надо считаться и уважать его! Поэтому нужно чуть-чуть поприличнее себя вести и одеваться соответствующее, когда идешь по городу!» — пояснил другой комментатор.
«Попробовали бы так в Эмиратах походить, интересно, чем бы кончилось», — задалась вопросом еще одна подписчица.
Ранее в августе жители Сочи сфотографировали двух туристок, оголившихся в лифте многоквартирного дома, и возмутились их поведением. Две неизвестные женщины стоят полуголыми в кабине лифта — на них надеты черные бикини и шлепанцы. В комментарии к посту указано, что дом, в котором была сделана фотография, находится вдалеке от пляжа.
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Новости путешествий , Видео
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