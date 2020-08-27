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Россиян пустят на популярный зарубежный курорт без ограничений 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Россиян пустят на популярный курорт без ограничений
Фото: Lenta.ru
Доминикаснкая Республика, которая считается популярным зарубежным курортом, начнет пускать туристов со всего мира, в том числе россиян, без ограничений. О новом плане правительства по восстановлению туризма сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление президента страны Луиса Абинадера Короны.
Так, согласно новому комплексу инициатив, с конца сентября прибывающим в страну иностранцам не потребуется сдавать тест на коронавирус или предъявлять справку об отсутствии COVID-19. При этом, некоторым путешественникам, отобранным случайно, будут проводиться экспресс-тесты, например, дыхательный тест.
Кроме того, все постояльцы отелей временно будут обеспечены планом помощи в поездках, в который включена страховка, телемедицинская помощь, а также проживание на случай заражения инфекцией. Уточняется, что такая страховка будет предоставляться ​​гостям страны бесплатно до декабря 2020 года и оплачиваться властями страны.

«Наша цель — свести к минимуму последствия пандемии и способствовать ответственному восстановлению, в центре которого будут здоровье людей и максимизация потенциала для создания новых рабочих мест, экономического роста и дальнейшего развития туристического сектора», — отметил глава государства.

Он также добавил, что меры социального дистанцирования и масочный режим по-прежнему действуют в стране, а чтобы минимизировать риск сотрудников заразиться инфекцией, на территории гостиниц появятся санитарные зоны.
Там персонал отелей и все поставщики товаров смогут пройти санитарно-эпидемиологической контроль, регулярно сдавать тесты на коронавирус и следовать специальному протоколу в отношении входа и выхода с территории.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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