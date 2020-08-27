На популярном курорте РФ почти закончились места 

На популярном российском курорте, в Ялте, на фоне пандемии коронавируса зафиксирована крайне высокая загрузка отелей — места в большинстве объектов размещения почти закончились. Об этом TourDom.ru рассказали представители гостиничного бизнеса Крыма и топ-менеджеры туроператоров.

Известно, что степень загрузки ялтинских гостиниц в настоящее время составляет около 95–98 процентов. Кроме того, отмечается, что до октября практически все забронировано — если места и появляются, то их единицы.

В свою очередь заместительница гендиректора компании «Кандагар» Эвелина Русняк заявила, что места выкупают крайне быстро, и желающим поехать в Крым на отдых в ближайшее время следует поторопиться.

Вдобавок эксперты предупреждают путешественников о том, что из-за высокого спроса цены на размещение в Ялте в среднем выросли на 15–25 процентов. При этом гендиректор «Визант Групп» Нелли Шатова считает, что высокая стоимость не испугает туристов, так как после ограничений, введенных на фоне вспышки COVID-19, они «готовы платить больше, только бы сменить обстановку и получить новые впечатления во время отпуска».