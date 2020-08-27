Ролик произошедшего публикует местное издание Wanted in Milan.

По информации источника, инцидент произошел в Венеции на пирсе Сан-Заккария рядом с площадью Сан-Марко. По словам очевидцев, мужчина, который, предположительно, был иностранцем из Германии, отказывался надеть маску и смеялся над местными, просившими его соблюдать меры предосторожности в связи с COVID-19.

В итоге неизвестного туриста спихнули с судна, а когда он вновь попытался забраться на борт, другие путешественники не позволили ему этого сделать. В конце концов лодка уплыла без него.

В августе пассажирки самолета, выполнявшего рейс из Лас-Вегаса, подрались на борту из-за маски. Как стало известно, потасовка произошла на лайнере авиакомпании American Airlines. После того, как одна из туристок отказалась надевать средство защиты на лицо, сотрудники попросили ее покинуть самолет.