Россияне вывезли детей на отдых по трем направлениям

Российские туристы текущим летом во время пандемии коронавируса массово вывезли детей на отдых по нескольким маршрутам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Особой популярностью пользовались три направления — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В эти города чаще всего покупали в одном заказе билеты для взрослого и ребенка как на самолет, так и на поезд.

Цены снизились по всем востребованным маршрутам. К примеру, улететь в столицу можно было в среднем за 4200 рублей, что на 25 процентов дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году, в Сочи — за 5300 рублей (на 20 процентов меньше), а в Северную столицу — за 5000 рублей (23 процента).

Средняя цена поездки взрослого и ребенка на поезде в столицу снизилась почти на 10 процентов и составила 4800 рублей, стоимость железнодорожных билетов в Петербург упала на 15 процентов до 5000 рублей, а в Сочи можно было отправиться на 30 процентов выгоднее, чем в прошлом году, — в среднем за 4200 рублей.

26 августа сообщалось, что россияне в июле и первой половине августа стали путешествовать более бюджетно, однако количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в июле 2020 года на фоне пандемии коронавируса количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16 процентов год к году, а в августе — уже на 25 процентов.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.