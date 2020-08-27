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Россияне массово вывезли детей на отдых по трем направлениям 

Lenta.ru 3 часа назад
Россияне вывезли детей на отдых по трем направлениям
Фото: РИА Новости
Российские туристы текущим летом во время пандемии коронавируса массово вывезли детей на отдых по нескольким маршрутам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Особой популярностью пользовались три направления — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В эти города чаще всего покупали в одном заказе билеты для взрослого и ребенка как на самолет, так и на поезд.
Цены снизились по всем востребованным маршрутам. К примеру, улететь в столицу можно было в среднем за 4200 рублей, что на 25 процентов дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году, в Сочи — за 5300 рублей (на 20 процентов меньше), а в Северную столицу — за 5000 рублей (23 процента).
Средняя цена поездки взрослого и ребенка на поезде в столицу снизилась почти на 10 процентов и составила 4800 рублей, стоимость железнодорожных билетов в Петербург упала на 15 процентов до 5000 рублей, а в Сочи можно было отправиться на 30 процентов выгоднее, чем в прошлом году, — в среднем за 4200 рублей.
26 августа сообщалось, что россияне в июле и первой половине августа стали путешествовать более бюджетно, однако количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в июле 2020 года на фоне пандемии коронавируса количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16 процентов год к году, а в августе — уже на 25 процентов.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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