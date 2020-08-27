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Россиянка рассказала о запретах на курортах Турции 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Россиянка рассказала о запретах на курортах Турции
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, в числе первых отдохнувшая в Турции после возобновления авиасообщения, рассказала о новых запретах на местных курортах, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом Анна Соловьева сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, некоторые туристические сервисы, к примеру в Бодруме, в настоящее время недоступны из-за ограничений, введенных после вспышки COVID-19, — в частности, запрещены экскурсии и анимационные мероприятия, закрыты все ночные клубы и дискотеки.
В целом, заметила Соловьева, руководство турецких отелей строго следит за регулярным проведением термометрии, дезинфекцией всех стульев и лежаков, а также за соблюдением социальной дистанции. Вдобавок продлено время приема пищи в ресторанах, а столы расставлены на безопасное расстояние.
При этом в некоторых общественных местах гостей просят носить средства индивидуальной защиты.

«У турок везде стоят санитайзеры: на пляже, в баре, в ресторане», — заключила собеседница радиостанции.

26 августа российская туристка, отдохнувшая в Турции после возобновления авиасообщения, рассказала об изменениях, произошедших на местных курортах с начала пандемии коронавируса. По ее словам, в первую очередь перемены коснулись правил провоза багажа на борту воздушного судна.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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