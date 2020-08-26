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В Центральном районе Сочи буйная туристка устроила скандал. Об этом сообщает "Новая Кубань".

Видео засняли прохожие. Молодая девушка в одном купальнике кричала, размахивала руками и вела себя агрессивно по отношению к прохожим. Инцидент произошел на набережной.

На место пришлось вызвать полицейских. Им не удалось успокоить туристку, как и выяснить причину ее странного поведения. Поэтому девушку забрали в участок для дальнейшего разбирательства.