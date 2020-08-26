Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристка в бикини устроила скандал в центре Сочи 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Центральном районе Сочи буйная туристка устроила скандал. Об этом сообщает "Новая Кубань".
Видео засняли прохожие. Молодая девушка в одном купальнике кричала, размахивала руками и вела себя агрессивно по отношению к прохожим. Инцидент произошел на набережной.
На место пришлось вызвать полицейских. Им не удалось успокоить туристку, как и выяснить причину ее странного поведения. Поэтому девушку забрали в участок для дальнейшего разбирательства.
Ранее "Рамблер" сообщал, что оголившиеся в лифте туристки возмутили сочинцев.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
«У людей нет комплексов и принципов»
«У людей нет комплексов и принципов»
«Вонь до рвотного рефлекса»: россияне разнесли Анапу
«Вонь до рвотного рефлекса»: россияне разнесли Анапу
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Что стало с любимым грузинским курортом Сталина
01:22
Что стало с любимым грузинским курортом Сталина
Новости путешествий
Как получить кешбэк за отдых в России
02:21
Как получить кешбэк за отдых в России
Отдых в России
Названы резко подешевевшие туристические направления
08:14
Названы резко подешевевшие туристические направления
Новости путешествий
Стало известно, когда откроется для туристов Бали
00:22
Стало известно, когда откроется для туристов Бали
Новости путешествий
Крым переходит в режим экономии воды
00:31
Крым переходит в режим экономии воды
Отдых в России
Как обманывают туристов на популярных курортах
04:46
Как обманывают туристов на популярных курортах
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение