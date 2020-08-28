Курорт России установил рекорд по числу COVID-19

В Крыму было зарегистрировано 84 случая инфицирования коронавирусом за сутки — это новый рекорд по числу заражений на самом популярном курорте России с начала пандемии. Такие данные в пятницу, 28 августа, публикует на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксенов

Согласно его информации, 20 случаев было выявлено при обращении за медицинской помощью, 52 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 — при скрининге здоровых граждан, а еще один случай оказался завозным из Узбекистана.

Всего на данный момент в республике зафиксирован 2271 случай заражения COBID-19, при этом выздоровевших за весь период пандемии 1580 человек. Жертвами заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией в Крыму, стали 28 жителей.

Ранее максимальный в Крыму показатель суточного прироста был зарегистрирован 27 августа, когда на полуострове выявили 56 зараженных, а до этого — 21 августа (55 случаев).

18 августа Сергей Аксенов ответил на данные о повторном закрытии республики и введении ограничений из-за вспышки коронавируса, распространившиеся в сети после выявления рекордного числа зараженных на полуострове. Глава региона заявил, что «никаких закрытий сейчас не будет».

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.