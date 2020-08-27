Туристка рассказала о том, что происходит в Черногории

Белорусская туристка, одна из первых побывавшая в Черногории после пандемии коронавируса и снятия введенных на ее фоне ограничений, поделилась впечатлениями от поездки. Об этом пишет «Минск-Новости».

По словам белоруски, самолет по маршруту в Будву был заполнен до отказа, в то время как в апартаментах, где проживала ее семья, было немного отдыхающих.

«Главная особенность на курорте в этом году — очень мало людей. Никаких очередей в магазинах, тихо на пляже — прелесть!» — сообщила путешественница, добавив, что использовать средства индивидуальной защиты постояльцев объекта размещения не вынуждали.

Собеседница портала заметила, что большинство общественных заведений и сувенирных лавок работало до 23:00, однако внутрь заходить разрешалось исключительно в масках — в противном случае туристам грозили штрафами. В местных заведениях общепита весь обслуживающий персонал также обязан соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Вдобавок туристка призналась, что перед заграничной поездкой никаких страхов или предрассудков у нее не было. «Коронавирус там или у нас в стране — какая разница. Близкие, конечно, переживали, но никто не уговаривал повременить с вылетом», — заключила она.

12 августа сообщалось, что российские туристы начали массово скупать билеты на самолет в Черногорию, прямые рейсы в которую в настоящее время недоступны из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений.

Черногория открылась для российских туристов с 7 августа. Гражданам России разрешается въезд на территорию страны без дополнительных условий, в том числе карантина. В то же время данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами до последнего времени не было — попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции.