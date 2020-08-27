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Первая побывавшая в Черногории после пандемии туристка поделилась впечатлениями 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Туристка рассказала о том, что происходит в Черногории
Фото: Lenta.ru
Белорусская туристка, одна из первых побывавшая в Черногории после пандемии коронавируса и снятия введенных на ее фоне ограничений, поделилась впечатлениями от поездки. Об этом пишет «Минск-Новости».
По словам белоруски, самолет по маршруту в Будву был заполнен до отказа, в то время как в апартаментах, где проживала ее семья, было немного отдыхающих.

«Главная особенность на курорте в этом году — очень мало людей. Никаких очередей в магазинах, тихо на пляже — прелесть!» — сообщила путешественница, добавив, что использовать средства индивидуальной защиты постояльцев объекта размещения не вынуждали.

Собеседница портала заметила, что большинство общественных заведений и сувенирных лавок работало до 23:00, однако внутрь заходить разрешалось исключительно в масках — в противном случае туристам грозили штрафами. В местных заведениях общепита весь обслуживающий персонал также обязан соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.
Вдобавок туристка призналась, что перед заграничной поездкой никаких страхов или предрассудков у нее не было. «Коронавирус там или у нас в стране — какая разница. Близкие, конечно, переживали, но никто не уговаривал повременить с вылетом», — заключила она.
12 августа сообщалось, что российские туристы начали массово скупать билеты на самолет в Черногорию, прямые рейсы в которую в настоящее время недоступны из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений.
Черногория открылась для российских туристов с 7 августа. Гражданам России разрешается въезд на территорию страны без дополнительных условий, в том числе карантина. В то же время данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами до последнего времени не было — попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции.
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