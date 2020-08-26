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Определена минимальная стоимость дачи на море в Турции 

Lenta.ru 2 часа назад
Определена минимальная стоимость дачи в Турции
Фото: Lenta.ru
Спрос на отдельные дома и виллы в Турции со стороны россиян в июле 2020 года вырос на 63 процента по сравнению с июнем. Самый доступный коттедж в популярных у российских граждан курортных городах в настоящий момент продается в Бодруме, говорится в материалах портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Минимальная стоимость частного дома на морских курортах Турции — 3,6 миллиона рублей, определили аналитики. Столько просят за 70-метровый коттедж в Бодруме. На втором месте рейтинга дешевых дач — объект в Аланье. Его стоимость составляет 4,2 миллиона рублей, общая площадь составляет — 125 квадратных метров. Замыкает тройку 120-метровый дом, расположенный в Кемере и выставленный на продажу за 6,6 миллиона рублей.
«Спрос на обособленные дома в Турции в 2020-м заметно вырос. Причем это заметно как на рынке купли-продажи, так и в сегменте аренды. Такие объекты в этом сезоне активно арендовали семейные отдыхающие. Наиболее востребованными были дома, которые имеют собственную хорошо обустроенную территорию», — отмечают в Turk.Estate.
Ранее сообщалось, что продажи жилья в Турции по итогам июля 2020-го выросли на 124 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Число ипотечных сделок за тот срок увеличилось на рекордные 900 процентов.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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