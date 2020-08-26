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Пять эпичных ошибок, которые погубят отпуск 

Анастасия Иванова 1 час назад
Пять эпичных ошибок, которые погубят отпуск
Фото: depositphotos.com
Что может быть приятнее, чем предвкушение предстоящего путешествия? Многие из нас, как правило, заблаговременно готовятся к этому событию и с нетерпением ждут его наступления. Но, тем не менее, зачастую туристы совершают ошибки, которые могут изрядно испортить впечатления от отдыха. О них сейчас и расскажет «Рамблер».

Минимальный запас времени на стыковочных рейсах

Путешественники ошибочно полагают, что 45 минут достаточно для пересадки. На самом деле, в таком случае высок риск того, что вы просто-напросто не успеете на следующий самолет, так как в некоторых городах аэропорты очень большие, и потребуется немало времени, чтобы в них сориентироваться. Поэтому разумнее оставлять на пересадку не менее полутора часов.

Выбор жилья в пригороде

Несомненно, в пригороде аренда недвижимости обойдется значительно дешевле. Но так кажется лишь на первый взгляд. На самом деле вы потратите много денег на ежедневный трансфер до центра. Кроме того, из-за частых вынужденных передвижений вы потеряете много часов драгоценного отпуска впустую.

Вместить в поездку все и сразу

Многие путешественники считают, что лучше «впихнуть» в поездку всего и побольше. Они жадно поглощают одну достопримечательность за другой, переезжая из города в город. Но, на самом деле, доказано, что при таком ритме вы вряд ли что-то запомните. Скорее всего, после отпуска окажется, что все ваши впечатления довольно размыты. Поэтому стоит сделать отпуск более размеренным.

Посещение первых попавшихся кафе и ресторанов

Во всех туристических городах на главных легкодоступных улицах размещены самые дорогие и при этом не самые лучшие кафе и рестораны. Это своего рода уловка для привлечения доверчивых путешественников. Скорее всего, вас накормят не слишком вкусно и совсем недешево. Поэтому прежде, чем отправится в поездку, изучите в интернете, какие заведения действительно стоит посетить.

Выбор жилья по фотографии

Зачастую владельцы гостиниц публикуют в Сеть лучшие фотографии своего жилища. Вы смотрите, вам нравится, а по приезду разочаровываетесь. Поэтому не стоит слепо доверять снимкам, ведь они, как минимум, могут быть старыми. Лучше обратите внимание на отзывы, где туристы, уже побывавшие в этой гостинице, делятся впечатлениями.
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