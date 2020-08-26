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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на южные курорты России 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Сколько стоят путевки на курорты России
Фото: РИА Новости
Туроператоры рассказали, сколько нужно заплатить за путевку на южные курорты России в начале сентября, сообщает АТОР.
Аналитическая служба определила минимальные цены на 24 августа для пакетных туров на двоих с перелетом, проживанием и питанием в период с 29 августа по 4 сентября.
Оказалось, что отдохнуть на побережье Черного или Азовского моря можно, заплатив от 18,6 до 22,6 тысячи рублей. Отпуск неделей раньше стоит как минимум 22,7 тысячи рублей.
Эксперты отмечают, что цены на туры на юг снижаются, исключение — Геленджик и приморский кластер Сочи.
Уменьшение платежа связано с плановым отъездом с курортов отдыхающих с детьми, у которых в сентябре начинается учебный год.
Кроме того, стоимость отдыха на отечественных курортах не дорожает, поскольку многие выбирают альтернативу — бюджетная поездка в Абхазию. Тур туда обойдется как минимум в 23 тысячи рублей.
Отдых в Турции подешевел: еще неделю назад путевку можно было купить за 31,4 тысячи рублей, а сейчас — минимум за 28,8 тысячи рублей на двоих.
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