Отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о переменах

Российская туристка, отдохнувшая в Турции после возобновления авиасообщения, рассказала об изменениях, произошедших на местных курортах с начала пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в беседе с Tverigrad.ru.

По ее словам, в первую очередь, перемены коснулись правил провоза багажа на борту воздушного судна.

«Ручную кладь брать в салон самолета запретили, разрешили только дамскую сумочку и ноутбук. Хотя раньше ручная кладь могла быть до пяти килограммов», — пояснила путешественница.

Также она заметила, что рейс в страну был заполнен полностью, во время полета пассажирам не предоставляли питание, а во всех общественных местах соблюдались санитарные нормы. Вдобавок по приезде всем гражданам было необходимо заполнить специальные анкеты.

Кроме того, известно, что непосредственно перед заселением в отель чемоданы туристов проходят процесс дезинфекции, а сами постояльцы — температурный контроль. «Очередей в ресторанах нет, как-то все отдыхающие распределяются. Еды очень много — и мясо, и рыба, овощи и фрукты на завтрак, обед и ужин. Алкоголь тоже приличный», — поделилась отдыхающая.

При этом столы в местах питания, как правило, расставлены на расстоянии двух метров друг от друга, как и шезлонги на пляжах, а развлекательная программа и детская анимация сохранены в полном объеме.

В целом, отметила путешественница, в Турции приняты все необходимые меры безопасности, однако отдыхать они не мешают — туристы на сервис «не жалуются».

25 августа стало известно, что российским туристам, которые во время пандемии коронавируса собрались в отпуск за границу, в том числе в Турцию, предстоит выполнить ряд требований Роспотребнадзора . Так, перед вылетом в страны, с которыми Россия возобновила авиасообщение, россияне не обязаны сдавать тест на COVID-19.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).