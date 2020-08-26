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Работавшая в разгар пандемии коронавируса стюардесса рассказала о новом страхе 

Lenta.ru 7 часов назад
Стюардесса рассказала о страхах из-за пандемии
Фото: Lenta.ru
Стюардесса авиакомпании British Airways, которая работала в разгар пандемии коронавируса, поделилась тем, что теперь боится летать из-за увиденного. О новом страхе девушка рассказала изданию Daily Mail.
Так, по словам бортпроводницы, авиаотрасль изменилась до неузнаваемости. Она отметила, что многие пассажиры летели на похороны своих близких или родственников, в связи с чем атмосфера во время полетов всегда была очень тревожной и напряженной.
Кроме того, как уточнила девушка, члены экипажа больше не приветствуют друг друга объятиями, а в автобусе, курсирующем до терминала, царит «гробовая тишина».
Cтюардесса также рассказала, что теперь сотрудники авиакомпании не могут подавать пассажирам алкоголь. Вместо этого они разносят горячие напитки в бумажных стаканчиках и прохладительные напитки без льда.
В июне стюардесса американской авиакомпании показала, как проходят ее путешествия во время пандемии коронавируса. На ролике бортпроводница рассказала, что отправляется в Нью-Йорк впервые за полгода и немного нервничает перед рейсом. Сперва она сняла пустой аэропорт.
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