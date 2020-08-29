Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Что надо застраховать перед отпуском кроме здоровья

Анастасия Иванова
42 минуты назад
Комментарии
Большинство туристов оформляют исключительно медицинскую страховку. Оно и неудивительно, ведь самому разобраться в тонкостях разновидностей полюсов довольно сложно. Но, тем не менее, существует множество других, не менее полезных, услуг, о которых сейчас расскажет «Рамблер».

Страхование документов в поездке

Иногда туристы теряют документы в поездке. Кроме того, их могут украсть. Если вы заранее застрахуете их, то страховая компания компенсирует затраты на их восстановление.
Главное – сразу обратиться в полицию, как только обнаружите пропажу, чтобы получить официальную справку о краже или утере.
После этого вам потребуется съездить в посольство, где вам выдадут свидетельство на возвращение. В случае, если вы лишились абсолютно всех документов разом, необходимо, чтобы вашу личность подтвердили двое других граждан России.

Страхование от отмены или прерывания поездки

Страховка от невыезда — это способ вернуть деньги за оплаченную поездку. Она актуальна в том случае, если вы по каким-либо причинам ее отменили, прервали или перенесли.

Страхование багажа

Она необходима для защиты вещей, сданных в багаж при перелете или переезде. Вам возместят средства в случае утраты, повреждения или задержки чемодана. Но в полис может входить лишь часть этих рисков, оформиться страховку сразу на все случаи нельзя.

Страхование гражданской ответственности туристов

Если на время путешествия вы застрахуете свою гражданскую ответственность и потом по неосторожности повредите имущество или здоровье других людей, то оплачивать потерпевшим покупку новых вещей или лечение будет страховая, а не вы.
Страховым случаем считается лишь вред, нанесенный неумышленно. Если вы подрались в потасовке, тогда компенсации ждать не стоит.
Комментарии
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители