Что надо застраховать перед отпуском кроме здоровья

Большинство туристов оформляют исключительно медицинскую страховку. Оно и неудивительно, ведь самому разобраться в тонкостях разновидностей полюсов довольно сложно. Но, тем не менее, существует множество других, не менее полезных, услуг, о которых сейчас расскажет «Рамблер».

Страхование документов в поездке

Иногда туристы теряют документы в поездке. Кроме того, их могут украсть. Если вы заранее застрахуете их, то страховая компания компенсирует затраты на их восстановление.

Главное – сразу обратиться в полицию, как только обнаружите пропажу, чтобы получить официальную справку о краже или утере.

После этого вам потребуется съездить в посольство, где вам выдадут свидетельство на возвращение. В случае, если вы лишились абсолютно всех документов разом, необходимо, чтобы вашу личность подтвердили двое других граждан России.

Страхование от отмены или прерывания поездки

Страховка от невыезда — это способ вернуть деньги за оплаченную поездку. Она актуальна в том случае, если вы по каким-либо причинам ее отменили, прервали или перенесли.

Страхование багажа

Она необходима для защиты вещей, сданных в багаж при перелете или переезде. Вам возместят средства в случае утраты, повреждения или задержки чемодана. Но в полис может входить лишь часть этих рисков, оформиться страховку сразу на все случаи нельзя.

Страхование гражданской ответственности туристов

Если на время путешествия вы застрахуете свою гражданскую ответственность и потом по неосторожности повредите имущество или здоровье других людей, то оплачивать потерпевшим покупку новых вещей или лечение будет страховая, а не вы.