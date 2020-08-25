Наглая поза пассажира в самолете возмутила соседа

В Сети появилась фотография, на которой видно, как бесцеремонно ведет себя пассажир на борту самолета по отношению к другим путешествующим. Снимок появился в сториз аккаунта @passengershaming.

@passengershaming

На фото запечатлен момент, как сидящий позади автора изображения путешественник вытянул ноги — настолько далеко, что их видно из-под впереди стоящего кресла, а конечности задевают ноги автора снимка.

"О, нет!",

— подписал он получившийся кадр.