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Поза сидящего в кресле позади авиапассажира возмутила попутчика 

Lenta.ru 1 час назад
Поза сидящего в кресле пассажира возмутила попутчика
Фото: @passengershaming
Поза неизвестного авиапассажира возмутила попутчика во время перелета. Соответствующий снимок был опубликован в сторис Instagram-аккаунта @passengershaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки туристов.
Турист запечатлел позу другого путешественника, сидящего в кресле позади себя, — на размещенном в сети снимке видно, как он вытянул вперед ноги, обутые в шлепанцы, настолько, что его ступни касаются ног автора фотографии.
«О, нет!» — указано в подписи к публикации.
13 августа в сети появилось видео, на котором действия неизвестной пассажирки самолета с ногой попутчика возмутили пользователей сети. На кадрах было видно, как женщина в защитной медицинской маске активно массирует оголенную ногу путешественника, который сидит в кресле позади нее.
До этого еще одна неизвестная путешественница поделилась в соцсетях снимком, на котором запечатлен сидящий в соседнем кресле лайнера путешественник, одетый в короткие шорты — на кадре видно, что он полностью разулся и положил одну босую ногу на другую. «Это никогда не будет выглядеть нормально!» — подчеркнула в комментарии к снимку возмущенная пользовательница.
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