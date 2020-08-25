Раскрыт порядок действий для отдыхающих в Турции 

Стал известен порядок действий для туристов, отправляющихся за границу, в том числе в Турцию. Путешественникам необходимо выполнить ряд требований Роспотребнадзора . Об этом пишет "Парламентская газета".

Уточняется, что перед вылетом в те страны, с которыми было возобновлено авиасообщение, россиянам не нужно сдавать тест на COVID-19. Но при перелете нужно будет заполнить анкеты, в которых необходимо указать свои данные, а также информацию об отеле, в котором планируется оставаться. Также всем измерят температуру.

Если рядом будет выявлен путешественник с повышенной температурой, у которого затем тест на коронавирус даст положительный результат, то соседей по креслу также будут проверять.

"Вас также проверят, и если тест положительный — закроют на карантин в отеле",

— указано в издании.

Карантинные комнаты расположены в отелях либо на одном этаже, либо в отдельном корпусе.

Также при заселении турист должен будет заполнить еще одну анкету. Он будет должен подписать документ, подтверждающий, что в случае, если у него выявят коронавирус, то он согласен не покидать номер до конца поездки. Те же меры автоматически распространяются на родственников и попутчиков отдыхающего.

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