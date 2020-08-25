Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт порядок действий для отдыхающих в Турции 

Стелла Шмель 2 часа назад
Раскрыт порядок действий для отдыхающих в Турции
Фото: depositphotos.com
Стал известен порядок действий для туристов, отправляющихся за границу, в том числе в Турцию. Путешественникам необходимо выполнить ряд требований Роспотребнадзора. Об этом пишет "Парламентская газета".
Уточняется, что перед вылетом в те страны, с которыми было возобновлено авиасообщение, россиянам не нужно сдавать тест на COVID-19. Но при перелете нужно будет заполнить анкеты, в которых необходимо указать свои данные, а также информацию об отеле, в котором планируется оставаться. Также всем измерят температуру.
Если рядом будет выявлен путешественник с повышенной температурой, у которого затем тест на коронавирус даст положительный результат, то соседей по креслу также будут проверять.

"Вас также проверят, и если тест положительный — закроют на карантин в отеле",

— указано в издании.
Карантинные комнаты расположены в отелях либо на одном этаже, либо в отдельном корпусе.
Также при заселении турист должен будет заполнить еще одну анкету. Он будет должен подписать документ, подтверждающий, что в случае, если у него выявят коронавирус, то он согласен не покидать номер до конца поездки. Те же меры автоматически распространяются на родственников и попутчиков отдыхающего.
Ранее "Рамблер" писал, что
Видео дня. Крым переходит в режим экономии воды
Комментарии 1
Новости путешествий , Роспотребнадзор , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
«У людей нет комплексов и принципов»
«У людей нет комплексов и принципов»
К вернувшимся из Турции россиянам приходит полиция
К вернувшимся из Турции россиянам приходит полиция
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Как получить кешбэк за отдых в России
02:21
Как получить кешбэк за отдых в России
Отдых в России
Названы резко подешевевшие туристические направления
08:14
Названы резко подешевевшие туристические направления
Новости путешествий
Стало известно, когда откроется для туристов Бали
00:22
Стало известно, когда откроется для туристов Бали
Новости путешествий
Крым переходит в режим экономии воды
00:31
Крым переходит в режим экономии воды
Отдых в России
Как обманывают туристов на популярных курортах
04:46
Как обманывают туристов на популярных курортах
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение