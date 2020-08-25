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Россияне массово признались в желании улететь отдыхать в одиночестве 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Россияне желают отдохнуть в одиночестве
Фото: Lenta.ru
Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого публикует РИА Новости.
Выяснилось, что 70 процентов путешественников предпочитают проводить отпуск без пары. При этом оказалось, что 62 процента опрошенных хотя бы раз отправлялись в поездки одни, и половине из них (50 процентам) это не понравилось.
Кроме того, в ходе опроса эксперты узнали, что большинство пар в отпуске выбирают номер с двуспальной кроватью, и лишь 15 процентов любят спать по отдельности.
Также половина респондентов (54 процента) признались, что на отдыхе проводят досуг вместе, а остальным нравится отдыхать друг от друга даже при совместной поездке.
В феврале российские туристы выбрали самые сексуальные города мира в преддверии Дня всех влюбленных. В лидеры вырвалась столица фестивалей, бразильский город Рио-де-Жанейро, который набрал 20 процентов голосов. На втором месте в рейтинге оказался Амстердам, известный кварталом красных фонарей (16 процентов голосов).
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Новости путешествий , РИА Новости
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