Раскрыты цены на курортах Абхазии в бархатный сезон

Российские туристы, одними из первых ринувшиеся в Абхазию после открытия границ, поделились впечатлениями от отдыха на местных курортах во время пандемии коронавируса. Соответствующий видеоролик опубликовало JamNews на своем YouTube-канале.

Так, по словам путешественницы Надежды Купман из Сочи, на абхазских пляжах гораздо меньше людей, чем на побережье в Краснодарском крае, и «совсем другая атмосфера».

«Надеюсь, не обидно прозвучит, все "советское", душевное. Пляж, милые домики, народ душевный. Вот за этой атмосферой приезжаем, не за морем»,

— заключила она.

Аналогичным мнением поделилась семья туристов из Москвы — по их мнению, сочинские зоны отдыха переполнены и забиты «битком».

«Приехали сюда — пустые пляжи, очень все красиво. Вода чистейшая, и народ, как всегда, гостеприимный»,

— заметили они.

Вдобавок некоторые отдыхающие заявили, что в целом их не тревожит ситуация с распространением COVID-19 и они уже даже не следят за показателями ежедневного прироста числа зараженных.

«А здесь, в Абхазии, мне кажется, и нет ничего. Не соблюдаю правила, маску жарко носить»,

25 августа в Ассоциации туроператоров России раскрыли средние цены, по которым будет доступен отдых на курортах Абхазии в бархатный сезон во время пандемии коронавируса. Согласно данным туроператоров, в среднем недельный тур на двоих в начале сентября с включенным авиаперелетом и трехразовым питанием обойдется путешественникам в 50 тысяч рублей.