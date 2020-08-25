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Раскрыты цены на курортах Абхазии в бархатный сезон 

Lenta.ru 4 часа назад
Раскрыты цены на курортах Абхазии в бархатный сезон
Фото: РИА Новости
Раскрыты средние цены, по которым будет доступен отдых на курортах Абхазии в бархатный сезон во время пандемии коронавируса. Соответствующая информация представлена на портале Ассоциации туроператоров России.
Согласно данным туроператоров, в среднем недельный тур на двоих в начале сентября с включенным авиаперелетом и трехразовым питанием обойдется путешественникам в 50 тысяч рублей.
При этом минимальные цены поездок на семь ночей, к примеру, без учета питания и перелета составляют около 22–28 тысяч рублей. Кроме того, известно, что стоимость отелей на неделю стартует от девяти тысяч рублей на двоих, а вариантов с санаторно-курортным лечением — от 12 тысяч рублей без питания.
В целом, отмечают эксперты, заявок на бархатный сезон в Абхазию немного — на октябрь их примерно в десять раз меньше, чем на сентябрь. Такое поведение туристов может быть связано с психологической неготовностью заранее планировать отпуск — многие отдыхающие не рискуют бронировать туры более чем на полтора месяца из-за опасений по поводу второй волны пандемии.
20 августа россиянин, отдохнувший на курортах Абхазии, раскрыл правду о ценах на проживание и питание в республике. Как отметил турист, стоимость на проживание в отелях Абхазии на тревел-платформе Booking.com начинается от 300 рублей с человека. Сам он забронировал четырехместный номер за 1200 рублей в сутки.
Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.
Видео дня. Как обманывают туристов на популярных курортах
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , Ассоциация туроператоров России
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