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В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов
Фото: РИА Новости
В Турции рассказали, куда поселят заболевших коронавирусом туристов, сообщает АТОР.
Министерство туризма и культуры ужесточило требования к отелям. С 24 августа все объекты размещения, вне зависимости от того, получили ли они "сертификат здоровья" или нет, обязаны выделить часть номерного фонда под размещение туристов с коронавирусом. Гостиницам, которые проигнорируют это требование, грозит аннуляция сертификата.
Количество комнат-изоляторов будет варьироваться в зависимости от номерного фонда. Так, объектам, у которых до 50 номеров, предписано выделить для изоляции одно помещение, до 100 номеров — два, до 200 — четыре, до 300 — шесть. Если номеров более 500, то владельцы обязаны предоставить 10 из них для карантина постояльцев.
Они будут располагаться на одном этаже и в отдельном блоке, чтобы минимизировать потенциальные контакты с другими отдыхающими.
Если у отеля нет возможности выделить такие помещения на удалении от основного номерного фонда, то для физического дистанцирования по две комнаты с каждой стороны от изолятора должны оставаться пустыми.
В документе также говорится, что туристы, у которых диагностирован коронавирус, и для его лечения не требуется госпитализация, смогут остаться в отеле в комнате-изоляторе вместе с родственниками или другими сопровождающими. Покидать помещение запрещено.
Их обеспечат едой и напитками, будут убирать номер. Персонал, который будет обслуживать таких постояльцев, пройдет специальную подготовку. Ему также запретят контактировать с другими сотрудниками и гостями. Продукты, которые будут использоваться для туристов в изоляции, будут храниться отдельно.
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