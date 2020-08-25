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Раскрыт порядок действий для собравшихся на отдых в Турцию россиян 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Раскрыт порядок действий для отдыхающих в Турции
Фото: РИА Новости
Российским туристам, которые во время пандемии коронавируса собрались в отпуск за границу, в том числе в Турцию, предстоит выполнить ряд требований Роспотребнадзора. Порядок действий путешественников раскрыли в «Парламентской газете».
Как уточняет издание, перед вылетом в страны, с которыми Россия возобновила авиасообщение, россияне не обязаны сдавать тест на COVID-19. Однако по прилете им необходимо будет заполнить анкету — указать в ней данные загранпаспорта, номер рейса и посадочного места в самолете, а также информацию о выбранном отеле.
Вдобавок всем прибывающим гражданам проведут термометрию.

«В случае если рядом с вами летит пассажир с температурой и у него подтвердится коронавирус, то вас также проверят, и если тест положительный — закроют на карантин в отеле»,

— указано в тексте. Соответствующие карантинные комнаты должны располагаться на одном этаже гостиницы или в отдельном ее корпусе.
Предполагается, что еще одну анкету туристу предстоит заполнить при заселении в объект размещения — с обязательством, что, если у него выявят коронавирусную инфекцию, он согласен не выходить из своего номера до конца поездки. Аналогичные меры будут действовать в отношении родственников или попутчиков отдыхающего.
24 августа российские туристы, вернувшиеся домой после отдыха в Турции на фоне пандемии коронавируса, рассказали о проверках и визитах полиции по приезде. Россияне сообщают о том, что представители правоохранительных органов им звонят и приходят домой. В частности, они интересуются, откуда путешественники прилетели и сдали ли они тесты на COVID-19 в течение трех дней после возвращения.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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Комментарии
Новости путешествий , Роспотребнадзор , МВД , Парламентская газета
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