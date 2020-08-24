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Самая опасная медуза Черного моря приплыла на пляж Сочи 

Мира Маркина 2 часа назад
Опаснейшая медуза Черного моря приплыла на пляж Сочи
Фото: telegram-канал "Сочи сейчас"
К берегу Сочи приплыла самая опасная медуза Черного моря — корнерот. Об этом сообщает Telegram-канал "Сочи сейчас".

«Этот экземпляр, скорее всего, детеныш, корнероты вырастают до размеров раза в три-четыре больше»,

— предположили авторы "Сочи сейчас". На опубликованных фото видно, как девушка держит небольшую медузу корнерота в ладонях на пляже.
Корнерот ядовит и может обжечь, однако обжог опасен только только при аллергии. Как правило, у человека возникает ощущение, сравнимое с падением в куст крапивы. Если воспаление увеличивается, необходимо принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Азовское море превратилось в кисель из-за медуз.
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