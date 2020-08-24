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В Крыму зарегистрирован рекордный прирост заболевших COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Пандемия в Крыму снова набирает обороты
Фото: РИА Новости
В Крыму зарегистрирован рекордный прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 55 новых случаев COVID-19, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов:

"Девятнадцать из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 — при скрининге населения, один случай — завозной из Украины",

— рассказал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".
Всего за прошедший день протестировали более двух тысяч человек.
С начала эпидемии в Крыму зафиксировано 2064 случая COVID-19. Выздоровевших за весь период — 1378 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Крым переходит в режим экономии воды.
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