Пандемия в Крыму снова набирает обороты

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В Крыму зарегистрирован рекордный прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 55 новых случаев COVID-19, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов

"Девятнадцать из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 — при скрининге населения, один случай — завозной из Украины",

— рассказал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Всего за прошедший день протестировали более двух тысяч человек.

С начала эпидемии в Крыму зафиксировано 2064 случая COVID-19. Выздоровевших за весь период — 1378 человек.