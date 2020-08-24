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«На улице мы тесты не делаем»: в Шереметьево пояснили, как легко сдать анализ по прилете 

TourDom 3 часа назад
«На улице мы тесты не делаем»
Фото: TourDom
Один из читателей портала TourDom.ru поделился в комментариях к новости о готовности пассажиров проходить ПЦР-тест в аэропорту жалобой туристов на то, что процедура сдачи тестов в Шереметьево крайне неудобна и «сделана не для людей».

«Пост, где берут материал на анализ, находится на втором этаже. Потоки входа и выхода разделены, соответственно, для того чтобы по прилете сдать тест, нужно сначала покинуть здание, потом войти, а потом снова отправиться на выход. Если это семья, то можно выйти из положения. А если пассажир один летит? Это надо с чемоданами бегать кругами», — выразили они свое недовольство.

Напомним, что в Шереметьево начали проводить экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус с 20 июля. Результаты проверки каждый желающий может получить через 60 минут, заплатив за это 2750 рублей с человека.
Сам механизм был разъяснен в официальном сообщении аэропорта. Для экспресс-тестирования необходимо прийти в медпункт терминала B (1-й этаж, у панно В. В. Маяковского) или терминала E (1-й этаж, напротив выхода с 1-го этажа терминала аэроэкспресса). Причем обе точки расположены в общедоступной зоне до прохождения контроля и досмотра ручной клади в зону вылета и работают круглосуточно (24/7), поэтому пройти процедуру можно как перед вылетом, так и по прилете, а также будучи провожающим или встречающим. То есть, исходя из этой информации, тестирование не должно создавать дополнительных сложностей пассажирам.
Жалоба туристов вызвала недоумение и у руководителя пресс-службы Шереметьево Романа Гениса.

«Из аэропорта для сдачи теста выходить не нужно. Медпункты расположены в общедоступной зоне терминалов E и B, куда можно попасть сразу по прилете. И хотя терминал Е сейчас не обслуживает рейсы, вход в него свободный из терминалов D и F», — пояснил он порталу TourDom.ru.

Необходимость такой услуги быстрой проверки на коронавирус стала особенно актуальной после возобновления Россией авиасообщения с Великобританий, Танзанией и Турцией, поскольку, как мы сообщали ранее, возвращающиеся из поездок в эти страны обязаны уведомить на портале Госуслуг о сдаче анализа на COVID-19 в течение трех суток и одним из вариантов сделать тест оперативно как раз и является экспресс-процедура сразу по выходе из самолета.
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Комментарии
Новости путешествий , Роман Генис , Аэропорт Шереметьево
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