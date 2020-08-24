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Явившаяся в магазин в бикини семья туристов в Сочи возмутила местных жителей 

Lenta.ru 3 часа назад
Семья туристов в купальниках в Сочи возмутила местных
Фото: Lenta.ru
Местные жители сфотографировали семью российских туристов, которая явилась в торговый центр в Сочи в бикини, и возмутились их поведению. Снимок опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На фото неизвестные мужчина с женщиной и ребенком стоят возле кассы в магазине бытовой техники. При этом на мальчике из одежды только плавки, а на его матери — трусы от купальника и футболка.

«К сожалению, многие отдыхающие показывают уровень своего развития, дефилируя по городу полуголыми. Хотелось бы чаще видеть людей, уважающих местных жителей и город, в котором они находятся», — написала одна из местных жительниц в соцсетях.

Другие читатели группы поддержали возмутившуюся сочинку. «А мне, как туристу, тоже не совсем приятно смотреть на полураздетых людей. Для купальника есть специальное место — пляж и бассейн. Поведение такое — признак высшей невоспитанности», — отметил один из отдыхающих.

«Для меня непонятно такое хождение, у нас, например, даже в кафе, которое стоит на пляже, в купальнике не пустят, попросят одеться, причем парео или полотенце не прокатит, нужно именно одеться», — заявила другая жительница города.

«В курортной зоне 500 метров от моря пусть отдыхают как хотят, а дальше уже ни-ни», — согласился еще один комментатор.

Ранее в августе жители Сочи сняли на видео туристок, гуляющих по городу в бикини, со словами «понаехали». Автор ролика показал девушек в ярких купальниках, которые собирались перейти через дорогу. За кадром были слышны крики и нецензурные высказывания женщины, призывающей туристок «надеть свою одежду».
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