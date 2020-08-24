Самая опасная медуза приплыла на пляж в Сочи

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К берегу курортного города Сочи приплыла самая опасная медуза Черного моря — корнерот. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи сейчас».

«Этот экземпляр, скорее всего, детеныш, корнероты вырастают до размеров раза в три-четыре больше», — написали авторы «Сочи сейчас» в понедельник, 24 августа.

На размещенных фотографиях видно, как девушка держит небольшую медузу корнерота в ладонях на пляже на фоне моря.

Отмечается, что корнерот ядовит и способен обжечь, однако ожог опасен только при аллергии. Обычно у человека возникает ощущение, сравнимое с падением в куст крапивы. Если воспаление увеличивается, необходимо принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.

Ранее очевидцы запечатлели сотни мертвых медуз на побережье Азовского моря. На записи видно, как несколько человек в купальниках достают из моря погибших животных и выбрасывают на берег.