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Еще одна страна отменила карантин для туристов 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Еще одна страна отменила карантин для туристов
Фото: РИА Новости
Власти Бахрейна отменили обязательный 10-дневный карантин (действовал с 1 июля) для всех прибывающих иностранцев, сообщает АТОР.
Причиной отказа от обязательной изоляции называют небольшое количество случаев коронавируса: с 1 июля 2020 года по 16 августа COVID-19 был обнаружен всего у 0,2 процента въезжающих.
Но для посещения страны нужно сдать два платных теста на COVID-19: первый — сразу по прибытию, в аэропорту, второй — в течение 10 дней с момента въезда, если гости прибыли не на меньший срок.
Их стоимость — 60 бахрейнских динаров (примерно 11,66 тысячи рублей).
Кроме того, нужно загрузить и активировать приложение BeAware Bahrain, а также подписать декларацию о соблюдении самоизоляции до получения отрицательного результата анализа на коронавирус. Где именно туристы должны дожидаться показателей тестирования, и сколько займет этот процесс, власти не разъясняют.
По оценке туроператоров, отмена обязательного карантина в Бахрейне не вызовет всплеска спроса по этому направлению по нескольким причинам. Страна пока не включена правительством РФ в список официально разрешенных для туризма. По этой причине невозможно формировать и предлагать путевки туда.
Кроме того, для российского рынка Бахрейн — относительно новое ближневосточное направление. По данным Пограничной Службы ФСБ РФ, в 2019 году это самое маленькое государство в Персидском заливе посетили 27 625 россиян (+49 процентов к 2018 году). Для сравнения: российский турпоток в ОАЭ в 2019 году превысил 997 тысяч человек (включая транзит), в Катар — 123 тысячи человек.
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Новости путешествий , Правительство РФ
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