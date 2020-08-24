Названы самые чистые курорты в Крыму 

В сети назвали курорты Крыма с самым чистым побережьем. Соответствующее расследование опубликовало издание Baza на своем YouTube-канале.

Так, согласно информации журналистов, отдохнуть без ущерба для здоровья на полуострове можно на пляжах в селах Поповка и Оленевка, на косе Беляус, а также на мысе Опук.

В большинстве остальных популярных среди путешественников мест, к примеру, в Евпатории, Балаклаве, Судаке, Керчи, Ялте, Гурзуфе и Коктебеле, условия, по мнению авторов ролика, непригодны для отдыха.

«Черное море в Крыму — это не только название — в воду сливаются миллионы тонн отходов жизнедеятельности местных и туристов», — указано в комментарии к материалу.

Ранее в июле в сети появилось видео, на котором запечатлено морское побережье Коктебеля, куда стекала городская канализация, — рядом с этим местом загорали и купались люди. Очевидцы заявили, что аналогичная ситуация с пляжной антисанитарией наблюдается и на других популярных курортах полуострова. Позже стало известно, что видеозаписями с залитыми нечистотами пляжами заинтересовалась крымская прокуратура и организовала проверку по факту публикаций.

20 августа в России назвали курорты на Черном море с самым чистым побережьем. Туристам, которые хотят отдохнуть на берегу с чистой водой, лучше обращать внимание на небольшие малоизвестные поселки или дикие пляжи. Так, например, можно выбрать поселок Витязево под Анапой (11 километров от города), который славится широким пляжем с ровным пологим дном, а море там «не имеет никаких водорослей».