Названы самые дешевые направления в сентябре 

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне смогут недорого улететь в сентябре этого года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Как отметили специалисты сервиса, для поездок по стране в сентябре россияне чаще всего искали билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Аналитики выбрали наиболее бюджетные направления для вылета из этих городов.

Дешевле всего перелёт из Москвы обойдётся для путешествующих в Санкт-Петербург, Воронеж, Чебоксары и Саратов — билет в каждый из этих городов в одну сторону будет стоить чуть более 1 тыс. рублей.

Из Санкт-Петербурга наиболее выгодно отправиться в Москву — билет в одну сторону можно найти за 1050 рублей. За 1,6 тыс. рублей организовать путешествие получится в Ярославль, Казань и Калининград.

От 2 тыс. рублей будет стоить билет из Екатеринбурга в Москву и Уфу. Чуть дороже, за 2,6 тыс. рублей, можно слетать в Самару и Краснодар.

Из Новосибирска дешевле всего будет отправиться в Томск и Барнаул (за 1,2 тыс. рублей). За 2,4 тыс. рублей можно улететь в Кемерово, а за 3,7 тыс. — в Санкт-Петербург.

Из Казани самым выгодным в этом сентябре окажется путешествие в Москву и Санкт-Петербург — 1,5 тыс. рублей за билет.

Кроме того, среди стран, с которыми на текущий момент налажено авиасообщение, дешевле всего будут билеты в Великобританию. Из Москвы и Санкт-Петербурга билет в Лондон на сентябрь можно приобрести за 4 тыс. рублей (тариф с ручной кладью), рассказали аналитики.