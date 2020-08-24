Отдыхающая в Сочи россиянка подстригла ногти в море и возмутила пользователей сети. Ролик опубликован на закрытой странице @krasnodar_kray в Instagram.

На видео женщина в купальнике сидит на берегу Черного моря и стрижет ногти, в то время как рядом с ней в воде стоят другие туристки.

«Подстричь ногти в море, где все купаются! Люди, вы везде так себя ведете или только на Черном море? После этого купаться аж перехотелось!» — возмутился автор кадров.

Комментаторы также бросились критиковать негигиеничный поступок путешественницы.