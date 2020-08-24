Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Негигиеничный поступок россиянки на берегу возмутил отдыхающих 

Lenta.ru 6 часов назад
Отдыхающая в Сочи россиянка подстригла ногти в море и возмутила пользователей сети. Ролик опубликован на закрытой странице @krasnodar_kray в Instagram.
На видео женщина в купальнике сидит на берегу Черного моря и стрижет ногти, в то время как рядом с ней в воде стоят другие туристки.

«Подстричь ногти в море, где все купаются! Люди, вы везде так себя ведете или только на Черном море? После этого купаться аж перехотелось!» — возмутился автор кадров.

Комментаторы также бросились критиковать негигиеничный поступок путешественницы.

«Поверьте, русские не только на Черном море отличаются», «Как там можно стричь? Волны не мешают?», «Колхозники начали выезжать на моря, и колхоз свой с собой привезли…», «Жесть», — писали они.

Последние новости
Главврач омской больницы рассказал о спасенной жизни Навального Главврач омской больницы рассказал о спасенной жизни Навального Австрия выслала российского дипломата Австрия выслала российского дипломата «Бавария» всухую обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов «Бавария» всухую обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
«Понаехали»: полуголых туристок в Сочи сняли на видео
«Понаехали»: полуголых туристок в Сочи сняли на видео
«У нас полно заболевших, но все скрывают»
«У нас полно заболевших, но все скрывают»
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Крым переходит в режим экономии воды
00:31
Крым переходит в режим экономии воды
Отдых в России
Как обманывают туристов на популярных курортах
04:46
Как обманывают туристов на популярных курортах
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Названы самые чистые курорты в Крыму
01:19
Названы самые чистые курорты в Крыму
Новости путешествий
Назван самый популярный у россиян курорт
02:27
Назван самый популярный у россиян курорт
Новости путешествий
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
03:19
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение