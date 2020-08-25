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Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Ролик, снятый одной из свидетельниц произошедшего, публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».
На записи видно, как несколько сотрудников пляжа в белых футболках ругаются на пришедшего с собакой путешественника. Затем один из них внезапно начинает избивать туриста, в то время как его коллега просит убрать камеру.
Тогда в драку ввязались еще несколько человек, включая женщин, которые пытались разнять мужчин. При этом за кадром слышны крики и плач ребенка.

«Молодой человек пришел с собакой, и вот так охрана пляжа на Мамайке нападает на людей»,

— произносит автор видео.
Ранее в августе в Сочи на одной из баз отдыха произошла массовая драка между туристами. На кадрах запечатлено, как более десятка мужчин и женщин в купальниках вступают в борьбу вблизи детской площадки. Некоторые начали уводить детей с места конфликта. Инцидент произошел на базе отдыха «У Чертовых ворот».
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