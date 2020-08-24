Назван самый популярный у россиян курорт 

Спрос на билеты в Анапу вырос на 28% по сравнению с прошлым летом. Об этом 23 августа сообщает интернет-сервис для путешественников Туту.ру.

По данным компании, около половины туристов, которые прибывают в Анапу на самолете, — это жители Москвы, на втором месте — гости из Санкт-Петербурга, замыкает тройку Екатеринбург. Доля тех, кто приезжает на курорт из этих городов, выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Возросший спрос на Анапу можно объяснить отсутствием альтернатив зарубежного отдыха (Турция, Танзания и Великобритания открылись для россиян только с 1 августа и поначалу только из трех городов), а также относительно недорогим перелетом. «Билеты туда стали гораздо доступнее — в среднем на 24%. Средний чек по России составляет 13 039 рублей, из Москвы — 10 144 рублей, из Санкт-Петербурга — 14 248 рублей», — приводит данные сервис. До Анапы можно добраться и на поезде. Из Москвы это будет стоить от 2 тысяч рублей в одну сторону, из Санкт-Петербурга — от 3,5.

То, что Анапа стала туристическим хитом этого лета, доказывает не только статистика, но и видеокадры с пляжей курорта, которыми делятся туристы. На них видно, что расстояние между загорающими минимально, свободного квадратного метра не найти. «Это караул», — комментируют отдыхающие. Напомним, ранее пассажирка «Победы» пожаловалась на отсутствие социальной дистанции в аэропорту Анапы.