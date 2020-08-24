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Открытие в России авиасообщения с новыми странами опровергли 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Открытие авиасообщения с новыми странами опровергли
Фото: Lenta.ru
В России опровергли открытие международного авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с новыми странами. Об этом в понедельник, 24 августа, заявили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс».
Там пояснили, что на данный момент новых решений по этому поводу принято не было. «Как будут — мы обязательно об этом сообщим», — добавил представитель штаба.
Ранее в понедельник газета «Известия» сообщила о том, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. В авиакомпаниях и аэропортах изданию рассказали, что речь, среди прочего, идет о Франции, Венгрии, Мальте, Кипре, Иордании, Египте (только Каир) и Китае (только Шанхай). При этом поездки в Евросоюз будут разрешены для «ограниченного круга пассажиров».
Утверждалось, что соответствующее решение должно было быть принято к концу прошлой недели. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое состоится во вторник, 25 августа. В России опровергли открытие международного авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с новыми странами. Об этом заявили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс».
Там пояснили, что на данный момент новых решений по этому поводу принято не было. «Как будут — мы обязательно об этом сообщим», — добавил представитель штаба.
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Новости путешествий , ЕС , газета "Известия" , Интерфакс
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