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Стало известно, как россияне относятся к аплодисментам в самолете 

Полина Алферова 1 час назад
Выяснилось, как россияне относятся к овации в самолете
Фото: РИА Новости
Онлайн-сервис OneTwoTrip провел опрос и узнал отношение россиян к традиции аплодировать пилотам после приземления самолета.
Мнения распределились следующим образом: 45,7% респондентов хлопают после посадки, а вот четверть опрошенных этот обычай раздражает. Остальные относятся к традиции безразлично. При этом 96,8% туристов благодарят стюардесс за работу после завершения рейса.
Большинство респондентов (89%) рассказали, что им очень не хватает перелетов, а 70% опрошенных наслаждаются ими.
Ранее «Рамблер» писал, что еще одна страна решила открыть границы для россиян.
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