Выяснилось, как россияне относятся к овации в самолете

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Онлайн-сервис OneTwoTrip провел опрос и узнал отношение россиян к традиции аплодировать пилотам после приземления самолета.

Мнения распределились следующим образом: 45,7% респондентов хлопают после посадки, а вот четверть опрошенных этот обычай раздражает. Остальные относятся к традиции безразлично. При этом 96,8% туристов благодарят стюардесс за работу после завершения рейса.

Большинство респондентов (89%) рассказали, что им очень не хватает перелетов, а 70% опрошенных наслаждаются ими.