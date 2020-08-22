Что думают россияне об аплодисментах в самолете

Четверть россиян не любят, когда другие пассажиры аплодируют в самолете после приземления. Об их отношении к этой традиции стало известно из исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Также выяснилось, что почти половине путешественников (45,7 процента) нравится хлопать пилотам при посадке лайнера, а остальные опрошенные сказали, что им все равно.

Кроме того, исследование показало, что практически все туристы (96,8 процента) всегда благодарят стюардесс за работу после полета.

Вдобавок большинство россиян (89 процентов) признались, что уже очень соскучились по перелетам, а 70,7 процента респондентов рассказали, что всегда с удовольствием заходят на борт самолета.

Ранее в августе россияне массово признались в желании оформить визы по трем направлениям — в Италию, США и Испанию. Как уточнили аналитики, больше трети российских путешественников (35,5 процента) планируют оформить новый выездной документ в 2020 году. Также желанными странами для отпуска оказались Япония, Великобритания и Австрия.