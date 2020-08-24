В Крыму снова рекордный прирост заболевших

Новые 55 случаев заболевания коронавирусом выявлены в Крыму за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов

До этого столько новых случаев за сутки было зафиксировано в Крыму 20 августа.

"За 23 августа на территории республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции, 19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 — при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

За истекшие сутки обследовано 2154 человека.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2064 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 1378 человек.

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